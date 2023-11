DUBLIN (dpa-AFX) - Der Anstieg der Ticketpreise stimmt Europas größten Billigflieger Ryanair nach einem starken Sommer auch für das laufende Geschäftsjahr optimistisch. In den zwölf Monaten bis Ende März 2024 soll der Überschuss 1,85 bis 2,05 Milliarden Euro erreichen, wie der Konzern am Montag in Dublin mitteilte. Nach 1,3 Milliarden Euro Gewinn im Vorjahr hatte sich Ryanair-Chef Michael O'Leary bislang keine Prognose zugetraut. Der Anstieg der Kerosinpreise und Verzögerungen beim Flugzeugbauer Boeing trüben die rosigen Aussichten etwas. Allerdings will die Ryanair-Spitze die Aktionäre erstmals mit regelmäßigen Dividenden am Geschäftserfolg teilhaben lassen.

An der Börse in Dublin kamen die Nachrichten gut an: Die Ryanair-Aktie legte am Vormittag um fast sieben Prozent auf 16,235 Euro zu. Damit wurde sie rund ein Drittel teurer gehandelt als zum Jahreswechsel.