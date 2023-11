Als Unternehmer auswandern und Steuern sparen? - Christopher Elliott verrät, welche Länder sich dafür wirklich lohnen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Dubai, Nikosia oder Lissabon - wo andere Urlaub machen, wollenimmer mehr Unternehmer ihren Firmensitz haben. Genau deshalb unterstütztChristopher Elliott Firmengründer und -inhaber dabei, in den VereinigtenArabischen Emiraten Fuß zu fassen und ihren Betrieb reibungslos dorthin zuverlegen. Doch was qualifiziert den Wüstenstaat hierfür eigentlich besonders undwelche Alternativen dazu gibt es?Während vor allem lokale Unternehmen noch immer eine hohe finanzielle Belastungschultern müssen, zeigt der Staat hierbei wenig Entgegenkommen: Selten zuvorbewegten sich die Abgaben und Steuern auf einem derart hohen Niveau wie heute,sogar Überlegungen zu einer Vermögensabgabe finden wieder Raum in denDiskussionen. Parallel dazu erleben die Bürgerinnen und Bürger eine übermäßigeBürokratie und steigende Kriminalitätsraten, was die Lebens- undArbeitsbedingungen zusätzlich erschwert. Zahlreiche Unternehmer undFirmengründer stellen infolgedessen die Frage in den Raum, ob Europa für sienoch eine zukunftsträchtige Heimat darstellen kann. "Dubai präsentiert sich imKontrast hierzu als weltoffene Metropole in einem außerordentlichunternehmerfreundlichen Land. Die Emiratis begrüßen jeden ihrer Expats herzlichund bieten Unterstützung, wo immer sie können", erläutert Christopher Elliott,Gründer und Geschäftsführer von Emirates Business Setup."So wird hier beispielsweise keine Einkommensteuer erhoben - und auchKapitalerträge sowie Gewinne unter 100.000 Euro bleiben gänzlich steuerfrei",fügt er hinzu. Im Jahr 2022 legte Christopher Elliott mit Emirates BusinessSetup bereits den Grundstein für ein eigenes Unternehmensprojekt in Dubai - undhatte damit schnell großen Erfolg. Seine Unternehmensberatung begleitet seitherKunden ambitioniert auf dem Pfad, es ihm gleichzutun und ihr Unternehmenebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu etablieren. Gemeinsam miteinem Team ausgewiesener Experten hat er sich demnach der Mission verschrieben,ganzheitliche Business-Lösungen für die Niederlassung in Dubai bereitzustellen.Was Firmeninhaber und -gründer hierbei allgemein beachten sollten, warum dieMetropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten so reizvoll ist und welcheLänder sich außerdem dafür anbieten, verrät er im folgenden Ratgeber.Was angehende Unternehmer bei der Wahl ihres Firmensitzes allgemeinberücksichtigen sollten"Die Wahl des Standortes ist oftmals entscheidend für den Erfolg einesUnternehmens - umso wichtiger ist es, hierbei wirklich alle relevanten Faktorenzu berücksichtigen", betont Christopher Elliott. Die steuerlichen Bedingungenfür Unternehmen, das Vorhandensein von Doppelbesteuerungsabkommen und spezielle