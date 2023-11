Die IGEFA SE ist durch HENRY KRUSE POLSKA ebenfalls seit über 30 Jahren in Polen vertreten und der Vollversorgungsspezialist in Sachen Reinigung, Hygiene und Verpackungen. Mit rund 250 Mitarbeitenden werden die über 10.000 Kund:innen landesweit über die drei Standorte Wroclaw, Warszawa und Kraków versorgt.

Die IGEFA SE ist ein Zusammenschluss aus vier traditionsreichen Familienunternehmen, die seit über 40 Jahren Hand in Hand zusammenarbeiten und dabei stets zwei Stärken vereinen: einheitliche, hohe Servicestandards zusammen mit schnellen, flexiblen Lösungen in jeder Region (sowohl in Deutschland als auch in Polen). In Deutschland ist sie mit 28 Standorten und über 3.000 Mitarbeitenden Marktführer und versorgt über 500.000 Kund:innen.

Vollversorgungsspezialist IGEFA SE erwirbt alle Anteile der bagstar GmbH & Co. KG in Polen (FOTO) Neumünster (ots) - bagstar ist der führende Anbieter von Einweg- und Verpackungsmaterial in Polen und wurde 1991 von Roman Owczarczyk gegründet. In dem 7.300-Quadratmeter-Lager in Marki befinden sich über 30.000 Produkte, welche tagesaktuell landesweit an die Kund:innen ausgeliefert werden.

