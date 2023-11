Elixum gewinnt Red Dot Award für herausragendes Interface Design

Mannheim (ots) - Elixum - a Camelot Group Company wurde mit dem renommierten Red

Dot Award in der Kategorie Brand & Communication Design / User Experience & User

Interface (UX/UI) ausgezeichnet. Das Softwareunternehmen erhielt die

Auszeichnung für die überragende Designqualität seiner

Supply-Chain-Planungslösungen. Der Red Dot Award gilt als einer der weltweit

wichtigsten und anerkanntesten Designpreise.



"Mit unseren Software-Lösungen wollten wir nicht nur hinsichtlich Technologie

und Funktionalität neue Wege beschreiten. Eine einzigartige User Experience mit

einer intuitiv zu bedienenden und visuell attraktiven Benutzeroberfläche ist ein

zentraler Bestandteil unserer Lösungen. Die Auszeichnung mit dem Red Dot Award

bestätigt, dass unser UX/UI-Konzept etwas Besonderes ist", kommentiert Steffen

Joswig, CEO von Elixum.





Hohe NutzerakzeptanzZiel des Elixum UX/UI-Designs (https://www.red-dot.org/de/elixum) ist, Komplexeseinfach zu gestalten, Supply-Chain-Prozesse effizienter zu machen, dieEntscheidungsfindung durch intuitive Gestaltungsprinzipien zu erleichtern undden Nutzern gleichzeitig eine visuell überzeugende Oberfläche zu bieten.Branchenführende Datenvisualisierungstechniken mit interaktiven Grafiken undDiagrammen ermöglichen es Nutzern, auf nur einen Blick wichtige Erkenntnisse zugewinnen, Muster zu erkennen und Trends in der Lieferkette zu verfolgen. Elixumnutzt ein robustes Designsystem mit einer einheitlichen visuellen Sprache,Typografie, Farbpalette und Ikonografie für alle Lösungskomponenten. Diesermöglicht Nutzern eine einfache Navigation und Interaktion. Das intuitiveDesign trägt darüber hinaus zu einer schnellen und hohen Nutzerakzeptanz bei.Die Verleihung des Red Dot Awards (https://www.red-dot.org/de/) erfolgte amvergangenen Freitag im Rahmen einer festlichen Gala in Berlin.Über ElixumElixum - a Camelot Group Company ist ein globales Softwareunternehmen mitHauptsitz in Mannheim. Mit Supply Chain Avatar® bietet Elixum eine innovativeCloud-basierte Supply-Chain-Planungslösung. Supply Chain Avatar® vereintAdvanced Planning & Scheduling-Funktionen der nächsten Generation mit einerKI-gestützten Cognitive Engine, die Entscheidungsunterstützung undAutomatisierung auf einem bis dato einzigartigen Performance-Level ermöglicht -für alle Planungsebenen, Prozesse und Entscheidungsebenen. Avatar ermöglicht denAufbau, die Planung und die Optimierung robuster und nachhaltigerSupply-Chain-Netzwerke. Die flexiblen und kombinierbaren Cloud-nativenAnwendungen ermöglichen es, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen undauszuführen. https://www.elixum.com