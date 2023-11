Wirtschaft Dax rutscht am Mittag ins Minus - Sartorius hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.145 Punkten berechnet, was einem Abschlag von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag entspricht.



An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von Zalando, Siemens und BMW entgegen dem Trend im Plus. Die größten Abschläge gab es bei Sartorius, Vonovia und Heidelberg Materials. "In Anbetracht der zuletzt erfolgten Erleichterungsrallye und dem bevorstehenden prall gefüllten Unternehmensdatenkalender haben sich die Investoren an den Seitenlinien des Marktgeschehens positioniert", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.