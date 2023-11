Die Marktstimmung wurde in der vergangenen Woche beflügelt, nachdem Fed-Chef Jerome Powell angedeutet hatte, dass die US-Notenbank den aggressivsten Straffungszyklus seit vier Jahrzehnten nun beendet haben könnte.

Laut Mike Wilson von Morgan Stanley fehle es an technischer und fundamentaler Unterstützung. Unter Berufung auf düstere Gewinnaussichten, schwächere Makrodaten und sich verschlechternde Analysteneinschätzungen "fällt es uns schwer, uns für eine Jahresendrallye zu begeistern". Der Anstieg der Kurse "sieht eher wie eine Bärenmarktrallye aus als der Beginn eines anhaltenden Aufschwungs".

Dennoch gibt es nach wie vor Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen höherer und längerer Zinssätze. Auch Jean Boivin, Leiter der Forschungsabteilung von BlackRock sagt: "Die Frage, die wir uns stellen, ist, ob sich der Anstieg der Zinsen auf die Aktien ausgewirkt hat, und unsere Antwort lautet: noch nicht."

"Sollte sich herausstellen, dass wir falsch liegen und das Wirtschaftswachstum deutlich anzieht oder die Zinsen nachhaltig sinken, würde uns das veranlassen, optimistischer für Aktien zu sein", zitiert Bloomberg den Strategen.

Der S&P 500 hat im bisherigen Jahresverlauf rund 14 Prozent an Wert hinzugewonnen, angeführt von einer breiten Tech-Rallye aufgrund des Hypes um Künstliche Intelligenz (KI). BlackRock-Stratege Boivin ist zwar ebenfalls optimistisch, was die Auswirkungen von KI angeht, meint aber, dass die unterdurchschnittliche Performance des gleichgewichteten S&P 500-Index das schwierige Makroumfeld besser widerspiegele. Dieser Index begrenzt den Einfluss der sogenannten "Magnificent Seven" und ist im Jahresverlauf bisher unverändert geblieben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion