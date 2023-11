Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) -- CLARK verzeichnet bislang sein erfolgreichstes Jahr in derUnternehmenshistorie mit 50% Umsatzwachstum innerhalb der letzten zwölf Monatetrotz klarem Fokus auf Profitabilität- Personelle Neuausrichtung für nächste Entwicklungsphase: Benedikt Kalteier,ehemaliger CEO der CosmosDirekt und Chief Distribution Officer der GeneraliDeutschland, übernimmt zum Jahreswechsel die Führung in Deutschland vonMitgründer Dr. Marco Adelt, zusätzlich holt CLARK Balázs Gáti von Revolut fürProdukt & Technologie- CLARK unterstreicht damit seine starke Position in Deutschland sowie seineinternationalen Investitionspläne und bereitet sich strategisch darauf vor,der am schnellsten wachsende und effizienteste Versicherungsmakler in Europazu werdenCLARK, einer der führenden digitalen Versicherungsmakler in Europa, steuert aufdas erfolgreichste Geschäftsjahr seit der Gründung 2015 zu. Am Ende des drittenQuartals wurde ein Umsatzwachstum im Vergleich zu den letzten zwölf Monaten vonüber 50% erzielt - bis Jahresende fokussiert sich das Unternehmen auf dieschwarze Null. Die bemerkenswerte Entwicklung spiegelt sich in Deutschland auchin der Kund:innenzahl wider, die Stand heute um ca. 50% auf über 700.000gestiegen ist. Bis 2027 will das Insurtech seine internationale Präsenz weiterausbauen und setzt sich das Ziel, der am schnellsten wachsende und effizientesteVersicherungsmakler in Europa für Privatkund:innen zu werden. Die strategischeAusrichtung komplementieren zum Jahreswechsel zwei personelle Neuzugänge undFührungswechsel in Deutschland.Führungswechsel: Benedikt Kalteier übernimmt zum Jahreswechsel von Dr. MarcoAdeltBenedikt Kalteier, zuvor CEO der CosmosDirekt und Chief Distribution Officer derGenerali Deutschland, wird neues Vorstandsmitglied der CLARK Holding undGeschäftsführer der Entitäten in Deutschland. Er folgt Co-Founder Dr. MarcoAdelt, der daran beteiligt war, CLARK in den letzten acht Jahren von einemFrankfurter Start-up zu einem internationalen Insurtech mit über 800Mitarbeitenden und Einhorn-Status zu führen."Wir haben uns in den vergangenen 24 Monaten organisatorisch starkprofessionalisiert. Es ist daher ein logischer Schritt, die operative Führungunabhängig vom Gründungsteam aufzubauen, um das Unternehmen nun für die nächsteEntwicklungsphase vorzubereiten", erklärt Dr. Adelt. Nach Übergabe an Kalteierwird sich der CLARK-Mitgründer Ende Februar 2024 aus dem operativen Geschäftzurückziehen und ab Sommer 2024 CLARK langfristig weiter als Aktionär undBerater unterstützen.Kalteiers Mission für das Geschäft in Deutschland ist bereits klar: "CLARK ist