AliveDx erhält IVDR-Zertifizierung für seine Produktionsstätten in der Schweiz und dem Vereinigten Königreich

Eysins, Schweiz (ots/PRNewswire) - AliveDx, ein weltweit tätiges

In-vitro-Diagnostik-Unternehmen mit Hauptsitz in Eysins, Schweiz, gab heute

bekannt, dass es nun die IVDR-Zertifizierung für seine beiden hochmodernen

Produktionsstätten in Eysins, Schweiz, und Edinburgh, Vereinigtes Königreich,

erhalten hat.



AliveDx ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass seine Produktionsstätten die

Zertifizierung nach der In-Vitro-Diagnostik-Verordnung (IVDR) gemäß EN ISO

13485:2016 erhalten haben. Sie bestätigt, dass beide AliveDx-Standorte die neuen

und umfassenden IVDR-Anforderungen erfüllen. Diese Zertifizierung ist eine

Voraussetzung für jeden Hersteller von In-vitro-Diagnostika (IVDR), um weiterhin

in der Europäischen Union (EU) verkaufen zu können, während die Industrie von

der IVDD abrückt.