Sibanye-Stillwater schließt einen Fünf-Jahres-Tarifvertrag in seinem PGM-Betrieb Kroondal ab

Johannesburg, 6. November 2023: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... - freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen mit allen repräsentativen Gewerkschaften, bestehend aus der Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) und der National Union of Mineworkers (NUM), einen Fünf-Jahres-Tarifvertrag über die Jahreslöhne und -leistungen für die Beschäftigten im PGM-Betrieb Kroondal abgeschlossen hat.

Der Fünf-Jahres-Tarifvertrag ist vergleichbar mit den Bedingungen und Erhöhungen, die in den Betrieben der Gruppe in Rustenburg und Marikana im Jahr 2022 vereinbart wurden. Die Vereinbarung ist an die Inflation gekoppelt, wobei die Beschäftigten der Kategorien 4-8 in jedem der fünf Jahre der Vereinbarung eine Erhöhung von mindestens 6 % erhalten. Bergleute, Handwerker und Beamte erhalten in jedem Jahr der fünfjährigen Laufzeit des Abkommens eine Erhöhung von 6 %. Der geschätzte durchschnittliche Anstieg der Gesamtlohnsumme, einschließlich aller Leistungen, während des Fünfjahreszeitraums beträgt rund 6,4 % pro Jahr.

Neal Froneman, Vorstandsvorsitzender von Sibanye-Stillwater: "Wir freuen uns, dass wir diese fünfjährige inflationsgebundene Lohnvereinbarung, die auf die Vereinbarungen folgt, die wir 2022 in unseren Betrieben in Rustenburg und Marikana getroffen haben, auf konstruktive Weise und ohne Unterbrechungen abschließen konnten. Die Vereinbarung sichert Lohnstabilität in den Betrieben, wovon alle Beteiligten profitieren werden."

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung ihrer Recycling- und Abraumverwertungsaktivitäten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.