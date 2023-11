Luftfahrt braucht schon 2030 doppelt so viel grünes Kerosin wie derzeit produziert werden kann

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Die Luftfahrtindustrie steuert auf eine enorme Versorgungslücke beiSustainable Aviation Fuels (SAFs) zu- Bereits 2030 könnten weltweit etwa 22 Mio. Tonnen SAF fehlen - in etwa so vielwie im gleichen Jahr produziert werden kann- Um ihren SAF-Bedarf zu decken, müsste die Branche bis 2030 etwa 100 Mrd. Euroinvestieren- Neben der Produktion von SAF aus Bio-Abfällen gewinnt die Herstellung ausWasserstoff an Relevanz- Zur Erreichung ihrer Klimaziele sind alle Stakeholder gefragt, koordiniert zuhandeln und massiv zu investierenDie Luftfahrtindustrie steuert auf eine substanzielle Versorgungslücke mitgrünem Kerosin zu und läuft Gefahr aus diesem Grund ihre Klimaziele zuverfehlen. Das geht aus der Studie "From Feedstock to Flight: How to unlock thepotential of SAF" von Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, hervor.Bereits 2030 könnte die Branche demnach weltweit etwa 46 Mio. Tonnen sogenanntesSustainable Aviation Fuel (SAF) benötigen, um regulatorischen Anforderungensowie eigenen Zielen auf dem Weg zu Net Zero gerecht zu werden. Beim aktuellenAusbautempo der dafür notwendigen Infrastruktur und Raffinerien können 2030 nachBerechnungen der International Air Transport Association (IATA) allerdingshöchstens 24 Mio. Tonnen SAF produziert werden, was einer Lücke von 22 Mio.Tonnen SAF entspricht - also fast 50% des Bedarfs. Um diese Lücke zu schließenund ihre Klimaziele noch zu erreichen, müsste die Branche laut derStrategy&-Studie bis 2030 mindestens 100 Mrd. Euro investieren. Bis 2035 steigtder Investitionsbedarf auf 215 Mrd. Euro an, bis 2050 liegt er bei mehr als1.000 Mrd. Euro.SAF für grüne Luftfahrt unverzichtbarAktuell trägt die Luftfahrt etwa 2,5% zum globalen CO2-Ausstoß bei. Allerdingswill die Branche bis 2050 CO2-neutral operieren. Um dieses Ziel trotzzunehmenden Flugverkehrs zu erreichen, setzen viele Airlines auf SAFs - eineSammelbezeichnung für biologische und synthetische Kraftstoffe, mit denen auchherkömmliche Flugzeuge betankt werden können und sich 66-94% der CO2-Emissioneneinsparen lassen. Unterschieden wird dabei zwischen mehreren SAF-Typen, wobeizwei Arten in der Studie näher betrachtet wurden. HEFA-SAF (Hydrotreated Estersand Fatty Acids) wird aus Bio-Abfällen, Ölen und Lipiden gewonnen und lässt sichbereits in größeren Mengen herstellen, während PtL-SAF (Power-to-Liquid) aufWasserstoff basiert, mehr Emissionen einspart, allerdings technisch bisher auchweniger ausgereift ist und vermutlich deutlich teurer sein wird. Die Luftfahrtbenötigt für ihre Klimaziele von beiden Typen große Mengen. Zudem greifenregulatorische Quoten: So muss etwa Treibstoff an EU-Flughäfen bereits 2030