SPD-Chef grundsätzlich offen für Asylverfahren in Drittstaaten

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich grundsätzlich offen dafür gezeigt, Asylverfahren in anderen Ländern durchzuführen. "Ich bin dafür, dass wir das Ganze sehr sachlich und pragmatisch diskutieren", betonte er am Montag nach einer SPD-Präsidiumssitzung in Berlin. "Aber wenn am Ende Verfahren auch in anderen Ländern durchgeführt werden können, ist das ein gangbarer Weg."

Er habe noch Fragen zur Praxistauglichkeit, zur Humanität der Verfahren und zu den rechtsstaatlichen Grundlagen, betonte Klingbeil. Wenn im Rahmen von Migrationsabkommen aber entschieden werde, Asylverfahren in diesen Ländern durchzuführen, werde er sich einer solchen Regelung "nicht verweigern". Der SPD-Chef betonte zugleich, er halte nichts von dem Vorschlag, Migranten, die bereits in Deutschland seien, für Asylverfahren in Drittländer zu bringen.

Bei der Forderung, Asylverfahren in Drittländer auszulagern, stellen sich neben Fragen zur Rechtmäßigkeit auch viele zur Umsetzbarkeit. Dazu müssten zum Beispiel Länder entlang der Fluchtrouten gefunden werden, die dazu bereit sind./tam/DP/ngu