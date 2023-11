NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess nach erneuter Prognose-Senkung gekoppelt mit einer geplanten Kürzung der Dividende auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Durch die Senkung der Gewinnziele rücke nun verstärkt die Bilanz des Spezialchemiekonzerns in den Fokus - mit wahrscheinlich nur begrenzten freien Barmitteln, schrieb Analyst Chris Counihan am Montag in erster Reaktion. Dies erkenne der Konzern nun augenscheinlich, weshalb die Dividende gekürzt werde und zudem Geschäftsbereiche veräußert würden. Eine Refinanzierung von Schulden stehe erst Mitte 2025 an, dies dürfte weiterhin eine klare Belastung für die Kursentwicklung darstellen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2023 / 06:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / 06:13 / ET

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,25 % und einem Kurs von 21,48EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst:

Kursziel: 26 Euro