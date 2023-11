--------------------------------------------------------------

Kitzbühel Tourismus präsentiert erste Insta Novels Alle Informationen zum

KitzBlog

https://www.kitzbuehel.com/blog/kitzbuehel-magazin/

--------------------------------------------------------------



Kitzbühel (ots) - Wie man in den Zeiten der Digitalisierung Altbewährtes mitneuen Technologien verknüpft, zeigen innovative Insta Novels von KitzbühelTourismus.Das halbjährlich erscheinende Magazin von Kitzbühel Tourismus präsentiert sichin seiner digitalen Erweiterung "instagramable" und verarbeitet die dortenthaltenen Geschichten in digital konsumierbaren Kurzstories.Zur fünften Auflage präsentiert Kitzbühel Tourismus eine innovative Erweiterung- kurz und knackig werden die Geschichten des Magazins in sogenannten InstaNovels auch auf den sozialen Kanälen konsumierbar gemacht.Kitzbühel MagazinBereits seit 2019 hat Kitzbühel Tourismus seine Broschüren digitalisiert. Bisauf die Wanderkarten sind alle Druckwerke digital verfügbar und angepasst. Auchfürs Wandern findet sich mit dem Tourenportal http://maps.kitzbuehel.com eindigitaler Begleiter, der vom öffentlichen Verkehr über die Routenbeschreibungbis hin zur Hütteneinkehr und etwaigen Wegesperren tagesaktuelle Informationenbietet. Um den Wert von Gedrucktem Rechnung zu tragen, wird halbjährlich dasKitzbühel Magazin in kleiner aber feiner Auflage produziert. RedaktionsleiterinSascha Reitsma und das Team von Streifzug Media suchen dabei dieinteressantesten Geschichten zu jeder Jahreszeit, deren Inhalte auch noch manchEinheimischen neu sind.Insta NovelsDer Trend in Richtung digitaler Konsumation von Inhalten wird nun auch mit demKitzbühel Magazin Rechnung getragen. Sind die Geschichten bereits seit Beginnals Blog verfügbar, gibt es als digitale Erweiterung sogenannte Insta Novelsangelehnt an die New York Public Library, die ihre populärsten Werke alsKurzgeschichten auf Instagram präsentiert und eine ganz neue Fangemeinde damitgewonnen hat. "Wir haben uns schon länger Gedanken gemacht, wie wir diegroßartigen Geschichten aus dem Magazin auch für eine digitale Zielgruppeattraktiv machen können. Die Idee der Insta Novels ist dabei in Kooperation mitPeter Becke entstanden und wir sind gespannt auf die Reaktionen der Community"so Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus.#wirsindKitzbühel mit spannenden InhaltenWas beschäftigt Didier Cuche und Kristian Ghedina beim Skifahren auf der Streif?Prunk, Niedergang und Wiedergeburt des Grand Hotels, Summer Vibes im Winter aufHochkitzbühel, ein Rundgang durch die zahlreichen Galerien und kulinarischeVerführungen par Excellence finden sich in der aktuellen Ausgabe des KitzbühelMagazins, welches bei Kitzbühel Tourismus erhältlich ist und den Betrieben zurAuflage für ihre Gäste dienen soll.Alle Informationen zur Destination Kitzbühel finden Sie unterhttps://www.kitzbuehel.com/Kitzbühel Tourismus präsentiert erste Insta Novels Alle Informationen zumKitzBlog (https://www.kitzbuehel.com/blog/kitzbuehel-magazin/)Pressekontakt:Presserückfragen: Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MAmailto:a.obermoser@kitzbuehel.com | http://presse.kitzbuehel.com | +43 5356 66660-16Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75408/5642300OTS: Kitzbühel Tourismus