DAX vor weiterem Rücklauf?

Solange der DAX unter dem 50er-EMA bleibt, ist die aktuelle Aufwärtsbewegung als Erholung in der Extension im übergeordneten Abwärtstrend zu sehen. Es werden also in der Folge weiterhin fallende Kurse erwartet. Bisher zeigt sich der DAX am heutigen Montag auch schwächer und zeigt sich mit einer bärischen Tageskerze. Es könnte nun zu einem weiteren Rücklauf kommen. Allerdings zeigt sich der S&P 500 sehr stark und konnte bereits den 50er-EMA im Tageschart nachhaltig überwinden. Sollte der S&P 500 weiter Stärke zeigen, ist ein tieferer Kursrückgang im DAX eher unwahrscheinlich.

