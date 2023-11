Vollversorgungsspezialist IGEFA SE erwirbt alle Anteile der bagstar GmbH & Co. KG in Polen (FOTO)

Neumünster (ots) - bagstar ist der führende Anbieter von Einweg- und

Verpackungsmaterial in Polen und wurde 1991 von Roman Owczarczyk gegründet. In

dem 7.300-Quadratmeter-Lager in Marki befinden sich über 30.000 Produkte, welche

tagesaktuell landesweit an die Kund:innen ausgeliefert werden.



"Dieser Zusammenschluss verstärkt unser Dienstleistungsportfolio im Bereich

Einweg und Verpackung speziell mit nachhaltigen Sortimenten, um Menschen in

einer sauberen Welt zu versorgen. Wir freuen uns auf das Know-how und die

Innovationskraft der Firma bagstar und bedanken uns für die partnerschaftlichen

Verhandlungen mit der Familie Owczarczyk", sagt Christian Twietmeyer, Vorstand

nationaler Vertrieb der IGEFA SE.