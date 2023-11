Hüseyin Zan Automobilunternehmen gründen und das optimale Team rekrutieren (FOTO)

Lörrach (ots) - Die Leidenschaft für Autos zum Beruf machen und damit

finanzielle Freiheit erreichen - von einer Karriere im Automobilhandel träumen

viele Menschen. Doch wie fängt man an, ohne dass der Traum zum Albtraum wird?

Hüseyin Zan ist seit über 15 Jahren Automobilexperte und Gründer von MACH

UMSATZ, einer Unternehmensberatung für alle, die ein Business in der

Automobilbranche aufbauen wollen. Aber wie beginnt man damit im Detail?



Die Selbstständigkeit in der Automobilbranche bedeutet für viele die Erfüllung

ihres Kindheitstraums und das Nachgehen ihrer Leidenschaft. Doch oftmals werden

sie bereits zu Beginn vor enttäuschende Tatsachen gestellt: Fahrzeugbeschaffung,

Mitarbeitergewinnung, Kapitalbeschaffung - selbst erfahrene Automobilhändler

geraten dabei an ihre Grenzen. Trotz Erfahrung im Verkauf und fundiertem

Fachwissen stoßen viele Jungunternehmer beim Aufbau eines eigenen

Automobilgeschäfts auf Herausforderungen. "Ohne eine qualifizierte Beratung

scheitern die meisten schon am Start des eigenen Unternehmens. So kann der Traum

zerplatzen, bevor er überhaupt begonnen hat", warnt Hüseyin Zan von MACH UMSATZ.