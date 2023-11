Wirtschaft NRW will schärferes Luftsicherheitsgesetz

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem ein Geiselnehmer am Flughafen Hamburg am Wochenende auf das Rollfeld gelangt war und so den Betrieb lahmlegt hatte, fordert NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) eine Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes. "Die Bundesinnenministerin muss das Luftsicherheitsgesetz überarbeiten und anpassen", sagte er der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).



"Wir haben jetzt innerhalb von wenigen Monaten mehrere Vorfälle gesehen, in denen Flughäfen lahmgelegt wurden. Teilweise geschah dies durch einfaches Überklettern von Zäunen, teilweise wurde sich Zugang über andere Schwachstellen verschafft." Flughäfen gehörten aber "zur sicherheitsrelevanten Infrastruktur".