DIEZ (Dubai Integrated Economic Zones Authority) in Dubai legt einen 136 Millionen US-Dollar schweren VC-Fonds zur Finanzierung von Tech-Start-ups auf

Dubai, VAE (ots) - Die Dubai Integrated Economic Zones Authority (DIEZ) hat

heute angekündigt, einen Risikokapitalfonds (VC-Fonds) mit einem Volumen von

über 136 Mio. USD aufzulegen. Diese Initiative richtet sich an lokale

Unternehmen in der Stadt sowie an internationale Unternehmen, die sich in Dubai

niederlassen wollen.



Der Fonds richtet sich schwerpunktmäßig auf die Finanzierung von

Technologie-Start-ups und unterstützt die in der Dubai Economic Agenda D33

dargelegten wirtschaftlichen Ziele, indem er das Wachstum kleiner und mittlerer

Unternehmen (KMU) in verschiedenen aufstrebenden Sektoren fördert. Darüber

hinaus spielt der Fonds eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Start-ups

von der Pre-Seed-Phase bis zur Serie-B-Investitionsphase.