Laut Handelsblatt soll unter anderem das US-Finanzministerium die Rallye angetrieben haben. Dieses ließ am Mittwoch durchblicken, dass es weniger neue Staatsanleihen auf den Markt bringen werde als eigentlich geplant. Außerdem wolle es dabei marktfreundlicher vorgehen und entsprechend der Nachfrage mehr Papiere mit kurzfristiger Laufzeit herausgeben. Aber auch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wirkte an der Rallye mit: Die Währungshüter sahen in ihrer letzten Sitzung von einer Zinserhöhung ab und beließen die Zinsen auf dem Niveau von 5,25 bis 5,5 Prozent.

Großes Aufwärtspotenzial für Aktien sieht auch Larry Adam, Chief Investment Officer bei der Privatkundengruppe von Raymond James. Seine Einschätzung: Die durch den S&P 500 repräsentierten US-Aktien seien zu weit und zu schnell gefallen. Genau das mache den Weg für eine Erholung des Marktes bis zum Ende des Jahres und darüber hinaus frei, erklärt er in einer aktuellen Mitteilung an seine Kunden.

"Als der Aktienmarkt im Juli über unser Jahresendziel von 4.400 Punkten stieg, wurden wir vorsichtiger“, schreibt er weiter. "Die jüngsten Rückgänge bieten dem S&P 500 nun ein Aufwärtspotenzial von sechs Prozent und zwölf Prozent bis zu unserem Jahresend- (4.400) und Zwölf-Monats-Ziel (4.650)."

Was Adam im Hinblick auf den Aktienmarkt so positiv stimmt: Er vermutet, dass der Straffungszyklus der Fed wahrscheinlich abgeschlossen ist. Niedrigere Zinsen stärken Aktien. Darüber hinaus könnten die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sinken. Auch das gäbe Aktien neuen Schwung. Außerdem hebt Adam hervor, dass der September im Durchschnitt der schlechteste Monat für die S&P 500-Renditen sei.

Die Faustregel besagt: Hat der Markt Mitte Oktober seinen Tiefpunkt erreicht, kehrt sich die Lage in der Regel um, und die Erholung setzt sich im November und Dezember fort. Adam zufolge haben sich die Aktienmärkte in den vergangenen zwei Jahren an dieses saisonale Muster gehalten. Sollte sich dies auch in diesem Jahr fortsetzen, sei das ein gutes Zeichen für Aktien.

(ner) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion