30.09.2023 -

Newcomer Empureon steigt rasant empor!

Die Anleger zeigen sich auch im 3. Quartal sehr zurückhaltend und stehen netto auf der Abgeberseite. Die steigenden Zinsen machen andere Kapitalanlagen, die in den letzten Jahren in der Versenkung verschwunden waren, wieder attraktiver und erhöhen so den Wettbewerbsdruck für die Fondsanbieter.

Bei den Top-10-Fonds nach Fondsvolumen gibt es kaum Veränderungen zum Vorquartal. Der Optoflex verliert weiter und muss seine Platzierung unter den 10 größten Fonds zugunsten des Phaidros Balanced räumen. Alle anderen Fondsplatzierungen sind unverändert zum Vorquartal. Bis auf den Acatis Value Event Fonds müssen alle Top-Platzierten mit einem geringeren Volumen als im Vorquartal kalkulieren.