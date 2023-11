Sami Shamo über die Vorteile einer Kooperation mit der A&M Unternehmerberatung GmbH (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Für die Handwerksbranche tätige Unternehmen wissen, wie großdas Angebot an Betrieben ist - und damit auch die Schwierigkeit, qualitätvollePartner zu finden und dauerhaft zu halten. Als Geschäftsführer der A&MUnternehmerberatung GmbH haben sich Marvin Flenche und Alexander Thieme derAufgabe verschrieben, Handwerksunternehmen mithilfe von zielgerichtetemMarketing zu planbar mehr Kundenanfragen und qualifizierten Mitarbeitern zuverhelfen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Partner-ManagerSami Shamo mit verschiedenen Kooperationspartnern der Branche zusammen, umgemeinsam für beste Ergebnisse in der Handwerksbranche zu sorgen. Hier erfahrenSie mehr über die Kooperationen und wie sie dabei im Detail vorgehen.Starke Partner zu haben, ist für Unternehmen jeder Branche von unschätzbaremWert. Gleiches gilt auch für die Handwerksbranche. Verfolgen Anbieter undDienstleister das gleiche Ziel, können diese nicht selten vom Erfolg und denMethoden des jeweils anderen profitieren und so für messbar bessere Ergebnissesorgen. Diesen Gedanken verfolgen auch Marvin Flenche und Alexander Thieme alsGeschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Sie haben erkannt, dass eszahlreiche andere Unternehmen gibt, die ebenso wie sie die Handwerksbrancheunterstützen. Ihre Kräfte wollen sie nun bündeln und haben die Zusammenarbeitmit Kooperationspartnern ins Leben gerufen. "Gemeinsam sind wir stark - wiesoalso sollte man sich die Gelegenheit entgehen lassen, von den Maßnahmen andererUnternehmen zu profitieren? Als Kooperationspartner unterstützen wir unsgegenseitig und garantieren so beste Ergebnisse für die Unternehmen unsererKunden", betont Marvin Flenche.Als Branchenpartner für Fachfirmen aus dem Handwerk wird die Wertschätzung derBranche für das Team der A&M Unternehmerberatung GmbH großgeschrieben. Umsowichtiger war es für Marvin Flenche und Alexander Thieme, noch bessereErgebnisse für ihre Zielgruppe zu garantieren. Gemeinsam mit Partner-ManagerSami Shamo haben sie daher die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in ihrProgramm aufgenommen. "Wie in jeder anderen Branche auch, leben für dieHandwerksbranche tätige Unternehmen davon, ihre Kunden erfolgreicher zu machen.Schließlich bringt deren Wachstum auch gleichzeitig Wachstum für das eigeneUnternehmen", erklärt Sami Shamo. "In der Zusammenarbeit mitKooperationspartnern ist es möglich, dieses Wachstum an verschiedenen Stellen zuoptimieren." Als Experte für die Kooperationspartner der A&M UnternehmerberatungGmbH ist es sein Ziel, ihr bestehendes Netzwerk zu pflegen und aufzubauen, umStabilität in die Zusammenarbeit der Unternehmen zu bringen. Von einer