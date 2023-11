Union weist SPD-Forderungen zu Krisenabgabe und Schuldenbremse zurück

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU-Spitze hat Forderungen aus der SPD nach einer temporären "Krisenabgabe" für Spitzenverdiener und einer Reform der Schuldenbremse strikt zurückgewiesen. Die SPD-Pläne seien "ein Frontalangriff auf den Mittelstand in Deutschland", kritisierte Generalsekretär Carsten Linnemann am Montag nach Beratungen der Parteispitze in Berlin. Die SPD plane "signifikante Steuererhöhungen", mit denen auch der enorm unter Druck stehende Mittelstand zusätzlich belastet werde.

Zu den SPD-Plänen für eine temporäre Krisenabgabe sagte Linnemann: "Das wird wahrscheinlich so ausgehen wie mit dem Soli." Bei diesem habe "die Politik Glaubwürdigkeit verspielt, weil sie vor vielen Jahren selbst gesagt hat (...), dass das alles nur temporär ist. Und wir sehen heute: Den Soli gibt es immer noch."