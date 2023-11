4strat und das Japan Research Institute (JRI) stärken Zusammenarbeit im Bereich Strategische Vorausschau

Berlin (ots) - Am 6. November 2023 haben das deutsche Unternehmen

http://www.4strat.de/ und das Japan Research Institute

(https://www.jri.co.jp/en/) ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, das

die bisherige Zusammenarbeit beider Organisationen verstetigt und Vereinbarungen

für künftige gemeinsame Projekte festlegt. Damit soll die internationale

Zusammenarbeit im Bereich Strategische Vorausschau und Zukunftsforschung

gestärkt und vorangetrieben werden.



In dem unterzeichneten Dokument verpflichten sich die Partnerunternehmen, ihre

Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaft strategisch an der Förderung

technologischer Innovationen und nachhaltiger Transformation sowohl in Japan als

auch in Europa auszurichten. Die Kooperation gliedert sich in eine

gesamteuropäische und politisch forcierte Entwicklung hin zu einer stärkeren

Zusammenarbeit im Bereich Foresight zwischen Europa und Japan ein.