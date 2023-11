Liebe Leserinnen und Leser,

am 7. September 2023 schloss IsoEnergy ein endgültiges Arrangement Agreement für eine Aktienfusion von IsoEnergy und Consolidated Uranium Inc. ab, gemäß dem IsoEnergy alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Consolidated Uranium im Rahmen eines Arrangement Plans gemäß dem Business Corporations Act erwerben wird. Eine Abstimmung der Aktionäre von Consolidated Uranium wird voraussichtlich am oder um den 28. November 2023 stattfinden, wobei die Transaktion voraussichtlich im Dezember 2023 abgeschlossen wird.

Im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss schloss IsoEnergy am 19. Oktober 2023 eine Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen im Wert von 36,6 Millionen $ ab.

Im neusten Interview mit Präsident und CEO Tim Gabruch war dies natürlich auch ein Thema. Denn mit dieser Fusion wir ein neues global aufgestelltes Uranunternehmen geschaffen. Angesichts des steigenden Uranpreises dürfte diese Strategie aufgehen, da das Unternehmen dadurch größer und sichtbarer wird. Der CEO spricht auch über das abgeschlossene Bohrprogramm bei Larocque East und über die Entwicklung bei Hawk und den anderen Projekten. Mit der aktuellen überzeichneten Finanzierung ist das Unternehmen finanziell gut für die weitere Entwicklung der Projekte gerüstet:

Zusätzlich konnte das Unternehmen am 24. Oktober ein Update über die Ergebnisse der Explorationsarbeiten im Sommer 2023 auf seinen Urangrundstücken im östlichen Athabasca Basin bekannt geben.

Quelle: IsoEnergy

Höhepunkte des Sommerprogramms:

Auf den Projekten Larocque East, Hawk und Ranger wurden in 11 Bohrlöchern270 Meter bebohrt. Die Mineralisierung wurde am westlichen Ende der Hurricane-Lagerstätte bei Larocque East durchteuft und aussichtsreiche Abschnitte mit starken strukturellen Unterbrechungen, Tonalteration und Entsalzung wurden auf leitfähigen Korridoren mit beträchtlicher, noch nicht getesteter Streichlänge bei Hawk und Ranger durchteuft.

Bei Laroque East durchteufte Bohrloch LE23-155, das im südwestlichen Teil der Lagerstätte Hurricane gebohrt wurde, um das Vertrauen in die Kontinuität der Mineralisierung bis zur westlichen Grenze des Grundstücks zu erhöhen, 8,5 Meter mit durchschnittlich 4,1 % U3O8 zwischen 325,0 und 333,5 m im Bohrloch. Dieser Abschnitt beinhaltet einen Abschnitt mit 6,8 % U3O8 über einen 1,0 m langen Abschnitt von 327,0 bis 328,0 m und einen hochgradigeren Abschnitt mit 23 % U3O8 über 1,0 m von 331,5 bis 332,5 m.

In Zusammenarbeit mit FLEET wurden auf den Projekten Larocque East, Hawk und East Rim innovative Ambient Noise Tomography (ANT) Untersuchungen durchgeführt. Eine signifikante Reaktion mit niedriger Geschwindigkeit, die als Alteration interpretiert wird, ist räumlich mit der Lagerstätte Hurricane verbunden. 3D-Modelle aus diesen Untersuchungen werden mit anderen Bohrloch- und geophysikalischen Informationen integriert, um Ziele für zukünftige Bohrungen zu generieren. Ein überzeugendes, 1 Kilometer langes ANT-Ziel wurde entlang des Streichs der Lagerstätte Hurricane definiert, das dieselbe Grundfläche aufweist wie das mit Hurricane assoziierte Merkmal.

Bohrloch HK23-08 bei Hawk durchteufte eine bedeutende Verwerfungszone, die die Diskordanz um 16,5 Meter verschiebt und räumlich mit einer starken Illit- und Chlorit-Alteration sowie einer Entsilikatisierung im unteren Sandstein und im oberen Grundgestein verbunden ist. HK23-08 wurde 850 Meter südlich einer 2 Kilometer langen ANT-Geschwindigkeitsanomalie gebohrt, die sich innerhalb eines nord-nordöstlich verlaufenden regionalen Korridors befindet, der durch ein magnetisches Tief und eine übereinstimmende ZTEM-Leitfähigkeit definiert ist.

Eine vom Hubschrauber aus durchgeführte Versatile Time Domain Electromagnetic (VTEM™ Plus)-Untersuchung auf dem East Rim-Projekt am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens definierte einen starken Leitfähigkeitstrend, der als aussichtsreiches graphitisches Grundgestein interpretiert wird.

Auch bei den Projekten Trident, Collins Bay Extension und Evergreen wurden geophysikalische Vermessungen aus der Luft durchgeführt, um eine Pipeline mit hochwertigen Bohrzielen weiter zu entwickeln.

Fazit:

Ein Wendepunkt und eine Bereicherung für alle Aktionäre und die gesamte Uranindustrie! Mit dieser Kräftebündelung ist dem Management von IsoEnergy und Consolidated Uranium ein echter Coup gelungen. Das Unternehmen ist nun Anhand der Projekte und seiner signifikanten Größe in einer komfortablen Situation die anstehenden Meilensteine schnellstmöglich erreichen zu können.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

