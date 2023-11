Mit der Kaeser Hausverwaltung GmbH zur energetischen Sanierung von Bestandsobjekten - Michael Käser erklärt, was bei der Planung zu beachten ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Die Energieeffizienz von Gebäuden wird immer wichtiger - und siehat auch Vorteile für die Eigentümer. Als Geschäftsführer der KaeserHausverwaltung GmbH hilft Michael Käser Eigentümergemeinschaften dabei, ihreObjekte effizient zu verwalten und zu sanieren. Durch die vielseitige technischeund juristische Expertise seines Teams ist er dabei nicht nur in der Lage,Eigentümer im Tagesgeschäft zu betreuen, sondern auch komplizierte Maßnahmenberatend zu begleiten. Wie eine Energiesanierung sinnvoll und kosteneffektivumgesetzt wird und wie die Kaeser Hausverwaltung GmbH ihre Kunden dabeiunterstützt, erfahren Sie hier.Gründe für die Energiesanierung von Immobilien gibt es viele: Während einerseitsEnergiekosten gespart werden und die Umwelt entlastet wird, stellt dieEnergieeffizienz außerdem ein wichtiges Kriterium für Fördermittel undsteuerliche Vergünstigungen dar. Wird das Objekt vermietet, rechtfertigt dieentstehende Wertsteigerung in vielen Fällen sogar eine Mieterhöhung. VieleEigentümer kennen jedoch entweder die Möglichkeiten nicht oder wissen nicht, wiesie die Energiesanierung richtig anfassen. "Von der Finanzierung bis hin zurUmsetzung müssen unzählige Details eingeplant werden: Das Gutachten, die Planungder Maßnahmen und die Auswahl der richtigen Firmen für die Umsetzung sind nureinige Beispiele", erläutert Michael Käser, Geschäftsführer der KaeserHausverwaltung GmbH.Die Unterstützung durch eine Hausverwaltung, die mit der Problematik vertrautist, ist daher gerade für Eigentümergemeinschaften von unschätzbarem Wert. "AlsExperten für die Hausverwaltung nach dem WEG bringen wir von der KaeserHausverwaltung GmbH nicht nur technisches und juristisches Know-how mit, sondernauch ein eigenes Netzwerk von Dienstleistern wie Ingenieuren undEnergieberatern", so Michael Käser weiter. Mit seiner Expertise unterstützt erWohnungseigentümergemeinschaften kompetent und professionell in allen Fragenrund um das Objekt - von der Organisation der Eigentümerversammlung bis hin zurPlanung und Umsetzung konkreter Maßnahmen wie der Energiesanierung.Mit der Kaeser Hausverwaltung GmbH bestens beraten bei der energetischenSanierungDie Energiesanierung einer Immobilie ist in der Regel eine teure und komplexeAngelegenheit - viele Eigentümergemeinschaften können sie nicht aus eigenerTasche stemmen. Umso wichtiger ist es daher, die Ansprüche auf Fördermittel zukennen und die Finanzierung, um diese herum aufzubauen. "Auf kommunaler, Landes-