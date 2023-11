Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Der politische Diskurs rund um die Energiewende im Gebäudesektorbringt Hausbesitzer an ihre Grenzen: Von neuen Vorschriften und Zukunftsplänender Regierung erschlagen, wissen sie nicht, wo sie anfangen sollen - geschweigedenn, wie sie die nötigen Sanierungen finanzieren können. Die GeschäftsführerMoritz Stoldt und Jan Wanderer der Enwendo GmbH helfen ihren Kunden mit ihremdeutschlandweiten Team aus professionellen Energieberatern durch diesenkomplexen Prozess hindurch und sorgen so dafür, dass sie jede politische Vorgabeund jede staatliche Förderung im Blick haben. Wie sie für ihre Kunden die Kostendrastisch senken können und dafür sorgen, dass der Sanierungsprozess glattläuft, erfahren Sie hier.Klimaschutz, steigende Energiekosten und ständig wechselnde Verordnungen: DerGebäudebereich steht vor einer großen Wende, die große Herausforderungen mitsich bringt. Hausbesitzer sehen sich mit der energetischen Zukunft ihresGebäudes konfrontiert und sind von den zahlreichen Optionen überfordert. Nebendem Umstieg von der Gas- oder Ölheizung auf die Wärmepumpe gibt es noch weitereWege, sein Haus energieeffizient zu gestalten - doch oft scheitert es amfehlenden Fachwissen. "Wir hören tagtäglich, wie Hausbesitzer versuchen, sichselbst einen Überblick über alle Sanierungsoptionen zu erhalten. Doch ohneentsprechende Ausbildung ist das nahezu unmöglich - der Themenbereich isteinfach zu komplex und befindet sich zudem im stetigen Wandel. Wer sich daallein durchschlagen will, trifft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zahlreicheFehlentscheidungen, die ihm teuer zu stehen kommen", warnt Moritz Stoldt,Geschäftsführer der Enwendo GmbH."Wir entwickeln mit unseren Kunden eine individuelle Strategie, um die Sanierungund Optimierung des Hauses so effizient und kostengünstig wie möglich vornehmenzu können", ergänzt sein Geschäftspartner Jan Wanderer. Die beiden Unternehmersitzen zentral in Hamburg, unterhalten jedoch ein Team an fest angestelltenEnergieberatern in ganz Deutschland. So können sie die Kunden vor Ort betreuenund ihnen bestmöglich zur Seite stehen. Um ihren Kunden bei der Komplexität derFörderanträge beizustehen, übernimmt die Enwendo GmbH die Beantragung und sorgtfür finanzielle Unterstützung. Bei bereits mehreren Hundert Anträgen liegt ihreErfolgsquote bei 100 Prozent. Die Experten sind sich sicher: Eine Beratung lohntsich auch in finanzieller Hinsicht - schließen können so Fehler vermiedenwerden, deren Kosten weit höher sind, als die Investition in eine professionelleUnterstützung.Enwendo GmbH: Ein deutschlandweites Team an EnergieprofisDie Zusammenarbeit mit den Beratern der Enwendo GmbH umfasst alle Schritte der