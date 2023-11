Sachleistungen statt Geldleistungen - Die Bezahlkarte von PayCenter mit individuellen Einschränkungsmöglichkeiten (FOTO)

Freising (ots) - Bei der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin ist ein

Thema drängend: die Asylpolitik. Sachleistungen anstelle von Bargeld für

Geflüchtete werden gefordert. Das Ziel: eine bundesweit einheitliche

Organisation des Bezahlsystems für Asylbewerber. Das E-Geld-Institut PayCenter

hat bereits ein innovatives Produkt zur bargeldlosen Ausgabe von Sachleistungen

entwickelt. Die Bezahlkarte auf Guthabenbasis in Kooperation mit Mastercard®

bietet individuelle Einstellungsmöglichkeiten und die Limitierung der Höhe und

Anzahl von Bargeldabhebungen und Einkäufen.



Notwendigkeit von konfigurierbaren Sachleistungen anstelle von Bargeld





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Ausgabe von Sachleistungen an Leistungsempfänger soll Städte und Gemeindenentlasten, die durch die regelmäßige Verteilung von Bargeld an den Rand derpersonellen Kapazitäten stoßen. Außerdem soll der Missbrauch von Bargeldvermieden werden.Daher ist es wichtig, dass Bezahlkarten für FlüchtlingeEinstellungsmöglichkeiten bieten. Ein Gutscheinsystem oder Karten ohneMöglichkeit zur Einschränkung von Bargeldabhebungen sind als kritisch anzusehen.Aus dem Guthaben dieser Lösungen kann über Automatenabhebungen oder über Umwegeerneut Bargeld generiert werden. Beispielsweise kann bei Einkäufen in Geschäftenohne Beschränkung der Karten eine Bargeldauszahlung in vollem Umfang erfolgen.Oder bei Onlineeinkäufen können Gutscheine und Geschenkkarten erworben werden,die einen Umtausch in Bargeld ermöglichen. Die Umsetzungen einer solchen"SocialCard" können somit nicht den gewünschten Mehrwert für Länder und Städtebieten.Die Bezahlkarte für Asylbewerber von PayCenter mit individuellenEinschränkungsmöglichkeiten der KartenDie PayCenter GmbH aus Freising bringt mit der " Bezahlkarte(https://bezahlkarte.info/) " als erstes Unternehmen ein Produkt auf den Markt,welches die geforderten Einschränkungsmöglichkeiten bietet. Die PayCenter istein führendes deutsches E-Geld-Institut mit über zehn Jahren Erfahrung imBereich Mastercard auf Guthabenbasis. Außerdem ist das Unternehmen seit einigenJahren mit seinen Sachbezugskarten zur Mitarbeitermotivation auf dem Markt gutetabliert.Das Produkt "Bezahlkarte" der PayCenter ermöglicht die Ausgabe von Bezügen fürLeistungsempfänger als Sachleistung anstelle von Bargeld. Die Bezahlkarte istals physische Plastikkarte im individuellen Wunschdesign sowie als virtuelleKarte verfügbar, die via Web-Frontend und mobiler App verwaltet werden kann. DieKarten sind nach Übergabe an den Leistungsempfänger direkt nutzbar. Sieermöglichen die Zahlung an allen definierten Mastercard Akzeptanzstellen, sowohl