Nachhaltigkeit in deutschen Unternehmen 83 Prozent der Führungskräfte finden ESG-Faktoren wichtig, aber nur 17 Prozent haben diese bereits integriert

Karlsruhe (ots) -



- Bis zum Jahr 2029 wird die Zahl der ESG-berichtspflichtigen Unternehmen in

Deutschland von derzeit 500 auf voraussichtlich 15.000 steigen

- Ein Großteil der Führungskräfte (88 Prozent) sieht sich gut vorbereitet auf

ESG-Reportings und findet ESG-Faktoren wichtig (83 Prozent), jedoch geben nur

17 Prozent an, dass ESG-Kriterien aktuell bereits eine tragende Rolle in der

Geschäftsstrategie spielen



Die Studie "Treibt Nachhaltigkeit Innovation", die in Zusammenarbeit mit TLGG,

Exxeta, der SINE Foundation und Peter Borchers (ESCP Business School,

http://pbo.vc/ ) umgesetzt und durch das Markforschungsinstitut Statista

durchgeführt wurde, beleuchtet das Engagement deutscher Unternehmen in Bezug auf

die ESG-Faktoren, also im Hinblick auf die Umwelt (Environment), soziale

Gerechtigkeit (Social) und Unternehmensführung (Governance). Befragt wurden mehr

als 150 Teilnehmer:innen, aus C-Level-Positionen und Führungskräfte sowie

ESG-Verantwortliche aus dem Mittelstand und Konzernen. Anlass der Studie ist die

2024 in Kraft tretende CSRD-Pflicht, wodurch bis 2029 die Zahl der

berichtspflichtigen Unternehmen in Deutschland von 500 auf voraussichtlich

15.000 steigen wird. Auf EU-Ebene sind sogar 50.000 Unternehmen von der neuen

Gesetzesänderungen betroffen.