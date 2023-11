Westport kündigt Wasserstoff-HPDI-Projekt mit weltweit führendem Lokomotiven-Erstausrüster an

Dies ist die erste Anwendung des H 2 -HPDI-Systems von Westport für eine Lokomotive. Diese Anwendungen erfordern hohe Investitionen in Geräte, die in anspruchsvollen, manchmal isolierten, rauen Umgebungen funktionieren müssen. Das H 2 -HPDI-Kraftstoffsystem von Westport hat das Potenzial, eine Nachrüstlösung für diesen Hochleistungsmarkt zu sein, indem sie die bewährte Langlebigkeit des Basisdieselmotors nutzt, um den Bahnsektor schnell zu dekarbonisieren. Westport ist der Ansicht, dass dies ein besonders erschwinglicher Weg zur Dekarbonisierung dieses Sektors sei, ohne Kompromisse bei der Leistung oder Effizienz einzugehen.

„Wir freuen uns, mit einem weltweit anerkannten Team zusammenzuarbeiten, um gemeinsam das Dekarbonisierungspotenzial unserer HPDI-Technologie in Hochleistungsanwendungen zu demonstrieren", so Scott Baker, Vice President of Global Engineering bei Westport Fuel Systems. „Der Bahnverkehr ist ein Markt für unser Wasserstoffsystem und steht klar im Einklang mit unserem Ansatz, alternative Lösungen zur Dekarbonisierung für alle Verkehrsträger anzubieten. Mit nahezu null CO 2 -Emissionen wird H 2 HPDI unserem Partner helfen, die von ihm bedienten Transportmärkte kostengünstig zu dekarbonisieren."

Westport ist bestrebt, durch jahrzehntelange Innovation, spezialisierte Technik und marktreife Produkte einen erschwinglichen und praktikablen Weg zur Minimierung von Emissionen zu finden.

Bei Westport treiben wir Innovationen voran, um ein saubereres Morgen zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Transportanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltvorteile, die dem Klimawandel und den Herausforderungen der städtischen Luftqualität entgegenwirken. Mit unserem Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika bedienen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Westport denkt voraus. Weitere Informationen finden Sie auf www.wfsinc.com.