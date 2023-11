Ordos, eine Stadt des Glücks, die die Welt erwärmt

ORDOS, China, 6. November 2023 /PRNewswire/ -- Kürzlich wurde Ordos in die Liste der „glücklichsten Städte Chinas 2023" aufgenommen. Ein solcher Titel ist laut dem Ordos Media Convergence Center mittlerweile das glänzendste neue Merkmal der Stadt.

Ordos liegt im Südwesten der Autonomen Region Innere Mongolei und bietet wunderschönes Grasland, Wüste und frische Luft. Dank ausgezeichneter Luftqualität an mehr als 300 Tagen im Jahr und einer Durchschnittstemperatur von 21 Grad Celsius im Sommer, sorgen das angenehme Klima und der gemächliche Lebensstil der Stadt für Glücksgefühle bei ihren Bewohnern.

Neben dem einzigartigen Klima beruht das Glück von Ordos auch auf seinen geografischen Vorteilen, darunter die ständig wechselnde, herrliche Landschaft und die reichhaltigen Produkte. Ob Grasebenen, Wüsten oder Täler, seine vielfältigen Landschaften sind allesamt stimmungsvoll. Seine nachgewiesenen Kohle- und Erdgasvorkommen machen ein Sechstel bzw. ein Drittel der Gesamtreserven des Landes aus. Seine Keramiktonreserve von 6,5 Milliarden Tonnen steht an zweiter Stelle in der ganzen Welt. Die Kaschmirproduktion des Landes macht 13 % der Weltproduktion aus, und die einzigartige weiße Kaschmirwolle der Albas-Kaschmirziege ist weltweit von höchster Qualität. Eine solche hervorragende Wettbewerbsfähigkeit ist sicherlich eine zuverlässige Grundlage für das Glück seiner Bewohner, damit sie sich wohlfühlen können.

Das Glück von Ordos ist jedoch nicht nur durch das angenehme Klima und die geografischen Vorteile bedingt. Die Erfüllung des Wunsches der Menschen nach einem glücklichen Leben ist stets das Ziel der Regierung. Zufriedenstellende Wohnungen, Bildung, Altenpflege- und Gesundheitsdienste sind alle zugänglich; Lebensmittelmärkte, Sportplätze und grüne Parks befinden sich in unmittelbarer Nähe; verschiedene intelligente Dienste wie die Bestellung von Mahlzeiten durch Scannen von QR-Codes und die Bezahlung per Gesichtserkennung sind im täglichen Leben weit verbreitet; angetrieben durch den technologischen Fortschritt und unterstützende politische Maßnahmen werden intelligente Verkehrsmittel wie fahrerlose Sightseeing-Busse, Sammeltaxis und selbstfahrende Verkaufsautomaten immer besser. All diese Bemühungen haben den Anwohnern Glück gebracht.

Dank einer wunderschönen Landschaft direkt vor der Haustür, ist Ordos ein poetisches Land für Bewohner und Touristen gleichermaßen. Diese Stadt des Glücks, die die Welt erwärmt, entwickelt sich für immer mehr Menschen zu einem Eldorado.

