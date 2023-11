Saudische Startups erkunden gemeinsam mit Monsha'at auf der SWITCH 2023 den KMU- und Technologiesektor in Singapur

Das Technologiefestival, das vom 31. Oktober bis zum 2. November 2023 in Singapur stattfand, diente als einzigartige Plattform für innovative Startups, um ihre Unternehmen zu präsentieren und die Aufmerksamkeit auf den Beitrag einheimischer Unternehmen zur saudischen Wirtschaft zu lenken und das Wachstum und die Entwicklung der saudischen KMU-Landschaft zu unterstreichen.

SWITCH 2023 war für Monsha'at letztendlich eine weitere Gelegenheit, saudischen Unternehmern eine internationale Präsenz und Sichtbarkeit zu ermöglichen, die sie letztendlich für Wachstum, Skalierbarkeit und potenzielle Partnerschaften mit einem internationalen Investor fit macht.

Sami Al Hussaini, Gouverneur von Monsha'at, sagte: „Es versteht sich von selbst, dass wir in einer ausgesprochenen — wenn nicht sogar zunehmend — globalisierten Welt leben. Daher ist die Zusammenarbeit wichtiger denn je, um Herausforderungen und Hindernisse für einen langfristigen Erfolg zu überwinden. Mehr noch, gemeinsames, grenzüberschreitendes Arbeiten ist entscheidend für die Schaffung neuer, dauerhafter Möglichkeiten, die zum Wachstum ganzer Industrien und Volkswirtschaften beitragen. Wir bei Monsha'at streben danach, neue Märkte zu erschließen, z.B. den KMU- und Technologiesektor in Singapur und konstruktive Partnerschaften aufzubauen, welche die Transformation in unseren jeweiligen Ländern vorantreiben. Letztendlich fördern Veranstaltungen wie SWITCH 2023 die internationale Zusammenarbeit und ermöglichen es der blühenden Unternehmergemeinschaft des Königreichs, ihr Potenzial auszuschöpfen, indem sie mit Wirtschaftsführern und Investoren außerhalb der Region in Kontakt treten."

Die Teilnahme von Monsha'at am SWITCH 2023 unterstreicht das Engagement der Behörde für die Stärkung der KMU-Infrastruktur in Saudi-Arabien. Im Rahmen dieser Aufgabe hat die Behörde eine Reihe von internationalen Aktivitäten unternommen, um ihr globales Netzwerk zu erweitern, das Wachstum vom KMU-Sektor des Königreichs zu präsentieren und die Beziehungen zur Geschäftswelt zu stärken.

Das Startup-Ökosystem in Saudi-Arabien durchläuft derzeit eine Phase des rasanten Wachstums. Dank der anhaltenden Expansion seines ölunabhängigen Sektors erzielte das Königreich im vergangenen Jahr eines der höchsten Wirtschaftswachstumsraten der Welt und wurde als eines der Länder mit der besten Leistung in Bezug auf die Umsetzung von Reformen zur Verbesserung des Geschäftsumfelds anerkannt. Im 2. Quartal 2023 führte das Königreich die Region bei der VC-Finanzierung und der Kapitalaufnahme an und hatte einen Anteil von 42 % an der MENA-Finanzierung im Wert von 446 Millionen Dollar.

