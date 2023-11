Internationale Comic-Konferenz in der antiken chinesischen Stadt Anyang eröffnet

Anyang ist eine der acht antiken Hauptstädte Chinas, in der die Shang-Dynasty (ca. 16. bis 11. Jahrhundert v. Chr.) vor über 3.000 Jahren ihre Hauptstadt errichtete. Die auf den hier ausgegrabenen Orakelknochen und Tierknochen eingravierten Schriftzeichen, die so genannte Orakelknochenschrift, sind das früheste ausgereifte Schriftsystem, das bisher in China entdeckt wurde. Die International Comic Conference in der Heimatstadt der Orakelknochenschrift verleiht dem Event einen einzigartigen Charme.

ANYANG, China, 6. November 2023 /PRNewswire/ -- Am Samstag wurde in der antiken Stadt Anyang in der zentralchinesischen Provinz Henan eine internationale Comic-Konferenz eröffnet, an der über 1.000 Comic- sowie Animationszeichner aus 12 Ländern und Regionen teilnahmen, darunter China, Japan, Südkorea und Singapur.

