PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag überwiegend mit Gewinnen geschlossen. Kleine Abschläge gab es in Prag zu sehen, während die Aktienmärkte in Warschau, Budapest und Moskau Zuwächse verbuchen konnten. An den europäischen Leitbörsen ging es zum Wochenauftakt mehrheitlich ins Minus.

In Prag fiel der PX um 0,02 Prozent auf 1381,54 Einheiten. Die Papiere des Energieunternehmens CEZ befestigten sich um 0,6 Prozent. Unter den schwergewichteten Banken verbilligten sich Erste Group um 0,1 Prozent. Die Branchenkollegen Komercni und Moneta Money gingen mit minus 0,4 Prozent bzw. plus 0,2 Prozent in verschiedene Richtungen.