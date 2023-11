WEKA wird zum dritten Mal in Folge als Visionär im Gartner® Magic Quadrant(TM) für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher für das Jahr 2023 ausgezeichnet

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - WekaIO ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4015454-1&h=579728913&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4015454-1%26h%3D2897420940%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weka.io%252F%26a%3DWEKA&a=WEKA ), der Anbieter von Datenplattformen für leistungsintensiveWorkloads, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im dritten Jahr in Folge alsVisionär im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2023 für verteilte Dateisysteme undObject Storage bezeichnet wurde. Das Unternehmen wurde für seine Software-LösungWEKA® Data Platform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4015454-1&h=3436893001&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4015454-1%26h%3D1531054755%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weka.io%252Fdata-platform%252Faccelerated-cloud-data-platform%252F%26a%3DWEKA%25C2%25AE%25C2%25A0Data%2BPlatform&a=WEKA%C2%AE+Data+Platform) bewertet und für seine umfassende Vision undUmsetzungsfähigkeit ausgezeichnet.Laut Gartner werden bis zum Jahr 2027 60 % der Infrastruktur- und Betriebsleiterhybride Cloud-Bereitstellungen implementieren, gegenüber 20 % Anfang 2023. Bis2028 werden 70 % der Datei- und Objektdaten auf einer konsolidierten,unstrukturierten Datenspeicherplattform bereitgestellt werden, gegenüber 35 %Anfang 2023.1WEKA hilft vielen weltweit führenden Unternehmen und Forschungseinrichtungen,die Leistungsbeschränkungen, Latenzengpässe und Ineffizienzen ihrer altenDateninfrastruktursysteme zu überwinden, um unstrukturierte Daten undleistungsintensive Workloads optimaler zu verwalten und den maximalen Wert ausihren Daten zu ziehen.Die WEKA-Datenplattform wurde speziell für die Modernisierung vonUnternehmensdatenstapeln im Zeitalter der Hybrid Cloud und der generativen KIentwickelt. Ihre fortschrittliche, softwarebasierte Architektur verwandeltstagnierende Datenspeichersilos in dynamische Datenleitungen, die dazubeitragen, datenarme GPUs effizienter zu betreiben und leistungsintensiveWorkloads wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und HighPerformance Computing nahtlos und nachhaltig zu unterstützen. Die WEKA-Plattformbietet eine erschwingliche, hohe Leistung in großem Umfang, die vor Ort, in derCloud, am Edge und in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen läuft."Wir fühlen uns geehrt, erneut als Visionär im Gartner Magic Quadrant fürverteilte Dateisysteme und Objektspeicherung ausgezeichnet zu werden", sagteLiran Zvibel, Mitbegründer und Chief Executive Officer von WEKA. "Der Aufstieg