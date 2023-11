JD.com verbessert Verifizierungsdienste für importierte Waren

Die „JD Smart Check"-Initiative konzentriert sich auf drei Schlüsselbereiche: die Beschleunigung von Qualitätsprüfungen für Kosmetika, die Einbindung der Blockchain-Technologie für umfassende Lösungen zur Fälschungsbekämpfung und die Bereitstellung von On-Demand-Echtheitsprüfungen für Produkte, die per Direktversand verschickt werden. Diese Verbesserungen unterstreichen das Engagement von JD Worldwide für Produktintegrität und Kundenvertrauen und stärken seine Position als vertrauenswürdige Plattform für globale Marken, die in den chinesischen Markt eintreten.

JD Worldwide hat eine hochmoderne Röntgenfluoreszenzanalyse implementiert, die in Partnerschaft mit dem Cosmetics Technology Center of China Inspection and Quarantine Science Institute entwickelt wurde, um eine schnelle Vor-Ort-Bewertung von Kosmetika und Körperpflegeprodukten in den Logistikzentren von JD zu ermöglichen. Diese patentierte Technologie ermöglicht es dem JD-Team, schnelle und effiziente Überprüfungen innerhalb des ausgedehnten Lagernetzwerks des Unternehmens durchzuführen und innerhalb weniger Minuten Echtheitsprüfungsberichte zu erstellen.

Um die Maßnahmen gegen Fälschungen weiter zu verstärken, verwendet JD Worldwide serialisierte Tracking-Codes, Überwachung der Lieferkette und Videos zur Produktkontrolle für jeden Artikel. Diese Kombination aus detaillierten Identifikationsdaten und Blockchain-gestützter Rückverfolgbarkeit bietet Verbrauchern eine einzigartige Transparenz.

Um den Bedürfnissen von Direktversandkunden gerecht zu werden, erweitert JD Worldwide nun seine Produktinspektionsdienste um Berichte von autorisierten Zentren und unterstreicht damit die robusten Fähigkeiten von JD.com bei der Überprüfung der Produktechtheit in allen Importgeschäftsmodellen.

Mit großen Beschaffungszentren in Japan, Südkorea und Europa, einem wachsenden globalen Netzwerk von Käufern und einem Betrieb, der mehr als 1.600 Lagerhäuser umfasst, darunter fast 90 Zoll-, Direktversand- und Überseelager, ist JD.com unerschütterlich in seiner Mission, die Verkaufseffizienz für Markenpartner zu steigern. Als Folge dieses Engagements erlebte JD Worldwide in der Anfangsphase der JD Singles' Day Grand Promotion 2023 einen dramatischen Aktivitätsanstieg, wobei das Transaktionsvolumen für über 700 Marken um mehr als 100 % anstieg und sich das Produktangebot in den Geschäften der globalen Käufer verzehnfachte.

Informationen zu JD.com

JD.com, auch als Jingdong bekannt, ist ein führender Technologie- und Serviceanbieter, bei dem die Lieferkette im Mittelpunkt steht. Als größter Einzelhändler in China bedient JD.com fast 600 Millionen Kunden und hat durch sein Engagement für erstklassige Qualität, Authentizität und ein umfassendes Produktangebot zu konkurrenzfähigen Preisen den Branchenstandard für E-commerce gesetzt. JD.com betreibt die größte Fulfillment-Infrastruktur aller E-Commerce-Unternehmen in China, über die 90 % der Einzelhandelsbestellungen am selben oder nächsten Tag abgewickelt werden können. https://corporate.jd.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jdcom-verbessert-verifizierungsdienste-fur-importierte-waren-301978983.html

Die JD.com Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 26,98USD gehandelt.