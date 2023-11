134. Canton Fair geht mit einem fulminanten Abschluss zu Ende

GUANGZHOU, China, 6. November 2023 /PRNewswire/ -- Mit durchschlagendem Erfolg und unerschütterlichem Durchhaltevermögen ging die 134. China Import and Export Fair („Canton Fair", „die Messe") am 4. November in Guangzhou zu Ende, wobei die Online-Plattform reibungslos funktionierte. „Die Messe findet breite Anerkennung für ihre bemerkenswerten Leistungen und spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung der Stabilität und der optimalen Struktur des Außenhandels, wodurch die Entwicklung einer offenen Weltwirtschaft vorangetrieben wird", so Xu Bing, Sprecher und stellvertretender Generaldirektor des China Foreign Trade Centre.

Die Messe, eine bemerkenswerte Mischung aus Online- und Offline-Erlebnissen, zog bis zum 3. November eine beträchtliche Anzahl von Einkäufern aus 229 Ländern und Regionen an. 197.869 Käufer besuchten die Messe vor Ort, was einem Anstieg von 53,4 % gegenüber der vorherigen Veranstaltung entspricht. 63,9 % der ausländischen Käufer, d. h. 126.343, kamen aus den Ländern, die gemeinsam die Initiative der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI) aufbauen. 165 führende multinationale Unternehmen organisierten Einkäufer auf der Messe, darunter Wal-Mart, Tesco, Aldi und AEON.