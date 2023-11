Nachdem sie in den vergangenen Tagen bereits Abkommen mit mehreren Parteien erzielt haben, benötigen die Sozialisten neben der Zustimmung von Junts auch noch eine Vereinbarung mit der baskischen Partei PNV. Sánchez steht unter Druck: Falls es bis zum 27. November keine neue Regierung geben sollte, müsste am 14. Januar erneut gewählt werden./er/DP/he

Die Amnestie soll unter anderem jenen Separatisten zugutekommen, die 2017 an einem gescheiterten Abspaltungsversuch teilgenommen hatten; nach jetzigem Stand der Gespräche aber auch den "Catalanistas", die davor oder danach bei anderen Gelegenheiten mit der spanischen Justiz in Konflikt geraten sind.

Seit der vorgezogenen Parlamentswahl Ende Juli hat die viertgrößte EU-Volkswirtschaft keine voll funktionsfähige Regierung. Sánchez' Sozialisten haben schon ein Abkommen mit der Republikanischen Linken Kataloniens (ERC) erreicht. Die liberale Partei Junts des in Belgien im Exil lebenden Separatistenchefs Carles Puigdemont muss dem Entwurf für ein Amnestiegesetz aber noch zustimmen. Über diesen und andere Punkte wird derzeit in Brüssel verhandelt.

Am späten Montagabend gab es in Madrid, Barcelona und anderen Städten Proteste gegen die Amnestie, zu denen eine Jugendorganisation der rechtspopulistischen Partei Vox kurzfristig aufgerufen hatte. In der Hauptstadt versammelten sich knapp 4000 Menschen vor der Zentrale der regierenden Sozialistischen Partei (PSOE) und riefen unter anderem "Sánchez Verräter" oder "Sánchez ins Gefängnis", wie der TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Behörden berichtete.

MADRID (dpa-AFX) - Die konservative Opposition will am Sonntag in Spanien landesweit gegen die geplante Amnestie für katalanische Separatisten protestieren. Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo bezeichnete die Amnestie am Montag als "größten Anschlag auf den Rechtsstaat". Er rief zu Kundgebungen in den Hauptstädten aller 50 Provinzen des Landes auf. Bisher hatte es nur in einzelnen Städten wie Madrid oder Valencia Proteste der Amnestie-Gegner gegeben.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer