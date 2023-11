Chinas Außenhandel im Oktober deutlich rückläufig

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenhandel ist im Oktober deutlich geschrumpft. Verglichen mit demselben Vorjahresmonat lag der Rückgang bei Exporten und Importen bei 2,5 Prozent, wie die chinesische Zollbehörde am Dienstag in Peking mitteilte. Demnach stand ein Plus von 3 Prozent bei den Importen einem Minus von 6,4 Prozent bei den Exporten gegenüber. Experten hatten vorab mit weniger deutlich sinkenden Exporten gerechnet. Allerdings überraschte der Zuwachs bei den Importen, für die Analysten einen Rückgang erwartet hatten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer