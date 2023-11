FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird am Dienstag wohl an seinen etwas schwächeren Wochenauftakt anknüpfen. Börsianer sprachen von Aktienmärkten im Konsolidierungsmodus nach der starken Erholungsrally in der Vorwoche. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Abschlag von 0,19 Prozent auf 15 107 Punkte. Etwas darunter bei 15 046 Punkten läuft zurzeit die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.

Handelsdaten aus China fielen schwach aus, der Außenhandel schrumpfte im Oktober deutlich. Die Börsen im Reich der Mitte gaben nach, wie auch die meisten anderen Handelsplätze in Asien. Australiens Notenbank hob zudem den Leitzins an. Insgesamt werden derzeit an den globalen Märkten die jüngsten Hoffnungen auf weniger Belastungen durch Zinsen nicht weiter genährt./ajx/mis

