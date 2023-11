UBS wegen Credit-Suisse-Integration im Minus - Ergebnis aber besser als erwartet

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat im dritten Quartalzwar einen hohen Verlust erlitten. Bereinigt um Kosten für die Integration der Credit Suisse (CS) stand allerdings ein deutlicher Gewinn vor Steuern in den Büchern. Da die UBS lediglich ein ausgeglichenes bereinigtes Vorsteuerergebnis in Aussicht gestellt hatte, schnitt sie damit besser als erwartet ab.

Unter dem Strich schrieb UBS im dritten Quartal einen Verlust von 785 Millionen US-Dollar, wie sie am Dienstag in Zürich mitteilte. Dieses Quartal ist das erste, in dem die CS voll mitgerechnet ist. Im zweiten Quartal war nur der Juni in den UBS-Abschluss mit eingeflossen.