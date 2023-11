Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Q3 Geschäftsjahr 2023. Pressemitteilung und Analysten-/Investorencall, bei HELLA ist am 07.11.2023.Der Kurs von HELLA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 74,60und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13im Minus.Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.981,87(-0,86).

Die HELLA GmbH & Co. KGaA hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023 beeindruckende finanzielle Erfolge erzielt. Mit einem Umsatzwachstum von 12,6 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro setzt das Unternehmen seinen positiven Trend fort.

HELLA übertrifft den Markt: Beeindruckendes Wachstum in den 9-Monats-Zahlen 2023

