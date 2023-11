JEFFERIES stuft Schott Pharma auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Schott Pharma beim Kursziel von 30,40 Euro mit "Hold" gestartet. Die Mainzer seien führend in Lösungen für die Aufbewahrung und Verabreichung von Arzneimitteln, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank der Präsenz in diesen attraktiven Bereichen traut er Schott bis 2027 eine Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebitda) im Schnitt um mehr als 16 Prozent jährlich zu. Seit dem Börsengang hätten sich die Schott-Papiere aber bereits besser entwickelt als die der nächsten Wettbewerber Gerresheimer und Stevanato./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2023 / 11:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / 18:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 28,07EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m