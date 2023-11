Evotec startet strategische Onkologie-Partnerschaft mit Dewpoint Therapeutics

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2023 und Webcast, bei Evotec ist am 08.11.2023.Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,605und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,07im Plus.15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 16,440das entspricht einem Minus von -0,99seit der Veröffentlichung.Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.981,87(-0,86).

In einer wegweisenden Partnerschaft bündeln Evotec SE und Dewpoint Therapeutics ihre Kräfte, um bahnbrechende Fortschritte in der Onkologie zu erzielen. Mit innovativen Technologien und einzigartigen Ansätzen streben sie an, die Entwicklung neuer Prüfpräparate zu beschleunigen.

