RIESIGE STEINERNE "HANDAXT" ENTDECKT IN ALULA, DAS DIE HISTORISCHE GESCHICHTE DER REGION NEU SCHREIBEN WIRD

Die Handaxt wurde von einem internationalen Archäologenteam entdeckt, das mit der Royal Commission for AlUla (RCU) unter der Leitung von Dr. Ömer 'Can' Aksoy und Dr. Gizem Kahraman Aksoy von TEOS Heritage zusammenarbeitet. Das Team erforschte eine Wüstenlandschaft südlich von AlUla, die so genannte Qurh-Ebene, um nach Beweisen für menschliche Aktivitäten in der Antike zu suchen.

Dem Team ist es bereits gelungen, archäologische Artefakte zu entdecken, die zeigen, dass dieses verbotene Land in der frühen islamischen Zeit eine lebendige Gemeinschaft beherbergte, und nun verspricht die Entdeckung dieses seltenen und einzigartigen Objekts, ein neues Kapitel der menschlichen Geschichte in Arabien und darüber hinaus zu schreiben.

Das aus feinkörnigem Basalt gefertigte Steinwerkzeug ist 51,3 cm lang und wurde beidseitig bearbeitet, um ein robustes Werkzeug mit brauchbaren Schneid- oder Hackkanten zu erhalten. Zu diesem Zeitpunkt kann eine Funktion nur vermutet werden, aber trotz seiner Größe passt das Gerät bequem in zwei Hände.

Die Untersuchung dauert noch an, und dieser Fund ist nur einer von mehr als einem Dutzend ähnlicher, wenn auch etwas kleinerer paläolithischer Handäxte, die dabei entdeckt wurden. Man hofft, dass weitere wissenschaftliche Forschungen mehr Details über den Ursprung und die Funktion dieser Gegenstände und die Menschen, die sie vor Hunderttausenden von Jahren herstellten, ans Licht bringen werden.

Dr. Ömer Aksoy, Projektleiter, sagte: "Diese Handaxt ist einer der wichtigsten Funde unserer laufenden Untersuchung der Qurh-Ebene. Dieses erstaunliche Steinwerkzeug ist mehr als einen halben Meter lang (Länge: 51,3 cm, Breite: 9,5 cm, Dicke: 5,7 cm) und ist das größte Exemplar einer Reihe von Steinwerkzeugen, die an diesem Fundort entdeckt wurden. Bei der Suche nach Vergleichsmöglichkeiten in der ganzen Welt wurde keine Handaxt mit derselben Größe gefunden. Damit könnte es sich um eines der größten je entdeckten Handäxte handeln."