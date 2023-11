LONDON (dpa-AFX) - Nach 360 Jahren verliert die britische Royal Mail ein Monopol. Kundinnen und Kunden können künftig ihre Pakete an den Filialen auch über Evri, wie Hermes in Großbritannien heißt, oder DPD aufgeben, wie das zuständige Unternehmen Post Office am Dienstag mitteilte. Das Angebot soll in ausgewählten Läden rechtzeitig zur Weihnachtssaison beginnen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer