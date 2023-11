Pyramid: Pipeline so groß wie noch nie

Im aktuellen Jahr hält der Vorstand von Pyramid nach Darstellung von SMC-Research die abgesenkte Prognose nach den Neunmonatszahlen für erreichbar. Eine stark gefüllte Pipeline könnte dann in 2024 aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen einen Schub geben, weshalb er die Aktie unverändert als potenzialträchtig ansieht.

Nach neun Monaten habe Pyramid laut SMC-Research einen Umsatz von ca. 54 Mio. Euro und ein EBITDA von ca. 4,4 Mio. Euro erzielt, wobei die Q3-Zahlen (Umsatz in etwa 15 bis 16 Mio. Euro, EBITDA ca. 0,5 Mio. Euro) noch indikativ und nicht final seien. Die im Juli abgesenkte Prognose für das Gesamtjahr sehe Erlöse in Höhe von 80 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,0 bis 5,0 Mio. Euro vor. Da das Schlussquartal in der Regel die operativ stärkste Periode sei, halte das Management das Erlösziel für erreichbar, und für den Ertrag sehe es aufgrund des voraussichtlichen Neunmonatsergebnisses noch besser aus.