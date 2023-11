Monevium schließt Partnerschaft mit DECTA, um die Option für sofortige Kartenguthabenaufladungen einzuführen

LONDON, 7. November 2023 /PRNewswire/ -- Monevium Ltd, ein autorisiertes Zahlungsinstitut mit Sitz in London, hat sich mit DECTA, einem globalen Zahlungsverarbeitungsunternehmen, zusammengeschlossen, um eine mit Spannung erwartete neue Funktion für seine geschätzten Kunden einzuführen – die Möglichkeit, ihre Monevium-Konten sofort per Debitkarte aufzuladen. Diese neueste Erweiterung zielt darauf ab, seinen Nutzern noch mehr Komfort und Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Finanzen zu bieten.