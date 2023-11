- Verabreichung an die ersten männlichen und weiblichen Probanden; Studie verfolgt primäre Endpunkte

- 15-Minuten-Infusion von RECCE 327 (3.000 mg) ist die bis dato rascheste Infusionsrate in einer so hohen Konzentration

- Kohortenrekrutierung wurde vollständig abgeschlossen, Verabreichung an die restlichen Probanden erfolgt in den kommenden Tagen

SYDNEY, Australien, 7. November 2023: Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich berichten zu können, dass im Rahmen seiner klinischen Phase-I/II-Studie mit intravenöser Infusion von RECCE 327 (R327) bei Harnwegsinfektionen/Urosepsis den ersten männlichen und weiblichen Probanden die höchste Konzentration von 3.000 mg innerhalb einer auf 15 Minuten verkürzten Infusionszeit verabreicht wurde.

Ein unabhängiger Sicherheitsausschuss ist vor kurzem einstimmig zum Schluss gekommen, dass R327 bei intravenöser Verabreichung über eine Infusionsdauer von 30 Minuten in einer Dosierung von 3.000 mg sowohl für männliche als auch weibliche Probanden sicher und gut verträglich ist. Seit der Verabreichung an die vorhergehende Kohorte hat der Ausschuss mittlerweile eine um die Hälfte verkürzte Infusionsdauer genehmigt, bei der das Präparat nun in einer Dosierung von 3.000 mg über 15 Minuten anstelle von 30 Minuten verabreicht wird.

Chief Executive Officer James Graham erklärt: „Dass wir das Präparat in einer Dosierung von 3.000 mg nun über 15 Minuten und damit doppelt so rasch intravenös verabreichen können wie in der letzten Kohorte, zeugt vom hohen Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von R327. Dies ist ein weiterer wichtiger klinischer Meilenstein für das Unternehmen auf dem Weg zu seinem Ziel, das Potenzial von R327 als Erstlinientherapie für Millionen von Patienten, die jedes Jahr an Harnwegsinfektionen/Urosepsis leiden, auszuschöpfen.“