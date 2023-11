Bis zur Kurskorrektur beginnend mit Ende November 2021 legte das Papier von NVIDIA eine beeindruckende Aufwärtssequenz hin. Vom 15. November 2012 bis zum 10. November 2021 wertete der Aktienkurs um rund 11.500 Prozent auf. Was folgte, war eine erste Korrektur bis zum 13. Oktober 2022, in der der Kurs in der Spitze um rund 68 Prozent nachgab. Mittlerweile wurde das alte All Time High aus dem Jahre 2021 bei 346,47 USD übertroffen und ein neues am Level von 502,66 USD etabliert. Gleichzeitig wurde aber der Aufwärtstrend durchbrochen und die erste Seitwärtsrange seit langem gebildet. Die Exportbeschränkung nach China und das hohe erwartete KGV 2023/24 von 28,95 sorgen einstweilen für eine schaumgebremste Kursentwicklung. In einer angenommenen Fortsetzung dieser Seitwärtsrange bis maximal zum 15.03.2024 könnte eine Inlineoption das richtige Werkzeug sein, um aus der Lage Kapital zu schlagen. Denn die außergewöhnliche Marktposition kann nicht ewig anhalten. Bill Gates sieht den technologischen Vorsprung von NVIDIA schrumpfen, nachdem all diese Halbleiter von spezialisierten Firmen mit denselben Chip-Werkzeugen hergestellt werden. Die Übertreibung manifestiert sich auch in den Verkaufspreisen. Manche KI-Chips von NVIDIA kosten mehr als 30.000 USD das Stück. Dies lockt Konkurrenten wie AMD, Amazon, Google, Intel oder auch Microsoft in den Markt.

