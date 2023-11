Refurbed erhält 54 Millionen Euro in Serie-C-Investmentrunde / Bislang größtes Investment setzt starkes Zeichen für Potenzial der gesamten Refurbishment-Branche (FOTO)

Sperrfrist: 07.11.2023 07:00

- Die Serie-C-Investition in Höhe von 54 Millionen Euro - u. a. von Evli GrowthPartners und C4 Ventures, sowie All Iron Ventures und Speedinvest - ist nach13 Millionen Euro (Serie A im Jahr 2020) und 47 Millionen Euro (Serie B imJahr 2021) die größte Investition in refurbed.- Nach einem exponentiellen Wachstum hat refurbed bereits 2022 vorzeitigProfitabilität in Österreich und Deutschland erreicht und wird bis Ende desJahres als Unternehmen rentabel sein. Die 2021 festgelegteUnternehmensbewertung konnte bis dato verdoppelt werden.- Mit einem Außenumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro seit seiner Gründung istrefurbed einer der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze fürrefurbished Produkte in ganz Europa.- Die Investition wird zur Erweiterung des refurbed-Marktplatzangebots, zumweiteren Wachstum in den Kernmärkten und der anhaltenden Optimierung derUser-Experience eingesetzt - und dient damit der Mission des Unternehmens,Kreislaufwirtschaft in Europa zu etablieren.Refurbed, das im Juni 2023 - nur sechs Jahre nach seiner Gründung - mehr als 1Milliarde Euro Außenumsatz erreichte, hat sein Serie-C-Investment mehr alserfolgreich abgeschlossen: 54 Millionen Euro (57 Millionen US-Dollar) wurdeneingesammelt, die bislang größte Summe in einer Investmentrunde. Das Geld stammtvon den bestehenden Investoren Evli Growth Partners, C4 Group, All Iron Ventureund Speedinvest, aber auch mehrere neue Investor:innen schenkten refurbed ihrVertrauen. Mit dieser Serie-C-Investition erhöht sich die Gesamtinvestitioninklusive Seed-Finanzierung seit der Unternehmensgründung im Jahr 2017 auf knapp116 Millionen Euro (130 Millionen US-Dollar).Das immense Investitionsvolumen ist Bestätigung des erfolgreichen Wegs vonrefurbed, mit dem Ziel, weltweit führender Marktplatz für refurbishedelektronische Produkte in allen Bereichen des Lebens, Wohnens und Arbeitens zuwerden und Verbraucher:innen ein Kauferlebnis auf einfache, risikofreie undnachhaltigere Weise zu bieten."Unser skalierbares Geschäftsmodell ermöglicht es uns, sowohl profitabel zuwachsen als auch den Konsum nachhaltiger zu gestalten.""Dieser Meilenstein markiert nicht nur einen bedeutenden Erfolg für refurbed,sondern signalisiert auch die Verlagerung des breiteren Marktes hin zurAkzeptanz von Nachhaltigkeit bei Verbraucherentscheidungen", so PeterWindischhofer, Mitbegründer und CEO von refurbed zur Serie-C-Investmentrunde.